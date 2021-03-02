شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة اللبنانية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح كورونا الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حمد حسن للبحث في تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص، على السماح بإصدار إذن استخدام طارئ للقاح الصيني سينوفارم. وفق الوكالة الوطنية للإعلام



جاء ذلك خلال اجتماع للجنة ترأسه الوزير حسن في وزارة الصحة العامة وحضره أعضاء اللجنة الأطباء عبد الرحمن البزري، مارون زغبي، روني الزعني، ثريا دمياطي وممثل الجامعة اللبنانية الدكتور نزيه ابو شاهين ورئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة الدكتورة كوليت رعيدي.

وبموجب منح سينوفارم إذن الإستخدام الطارئ، بات تسويقه متاحا وفق الشروط المرعية الإجراء.

وكانت مستشفى رفيق الحريري الجامعي قد ذكرت فى التقرير اليومي عن آخر المستجدات حفي شأن فيروس كورونا / Covid-19، بدخول 54 حالة حرجة مصابة بكورونا دون وفيات، وأشار التقرير أيضا إلى أن مركز الإتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19 يقدم إلى المواطنين والمقيمين المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل لكل الراغبين في الاستفادة من اللقاح أو لمتابعة استمارة التسجيل التي تم تعبئتها سابقا.