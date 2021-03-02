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وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين نتيجة صاعقة برق فى المغرب

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات المغربية " بإقلیم قلعة السراغنة" أن سوء الأحوال الجوية والأمطار الرعدية التي شهدتها بعض المدن المغربية مساء أمس الاثنین، أدت إلى وفاة فتیین اثنین وإصابة 6 آخرین، نتیجة صاعقة برق ضربت إحدى الساحات أثناء لعب كرة القدم. 

 

وقامت السلطات فور الإبلاغ عن الحادث، بنقل المصابین إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم. 

 

وكانت بعض المدن فى شمال المغرب تعرضت أمس إلى طقس سيئ وسيول أدى إلى حدوث فيضانات مائية خاصة فى مدينة تطوان.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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