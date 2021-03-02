عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 59 ثانية فقط .. طالب مصري ينهي امتحان الجغرافيا في وقت قياسي

الثلاثاء 2 مارس 2021

الخليج 365

59 ثانية، هي المدة التي أنهى خلالها الطالب المصري يوسف عياد، امتحان مادة الجغرافيا عبر الموقع الإلكتروني باستخدام "التابلت".



وقال يوسف عيد، الطالب بمدرسة المحلة الثانوية التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إن أغلب زملائه استطاعوا التعامل مع الامتحان بنفس الطريقة، مضيفا: "الامتحان كان سهل جدا في مستوى الطالب الضعيف".

ويواصل طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، في مصر، أداء امتحانات التيرم الأول، على أن تنتهي خلال 10 أيام المقبلة.

وفي مدرسة الشهيد محمد رمضان بمحافظة الإسكندرية، (شمال)، استطاع الطالب عبدالرحمن حجيج، أن يجتاز امتحاني اللغة الإنجليزية والجغرافيا في وقت وجيز، قائلا لصحيفة "الوطن" المصرية، إنه انتهى من امتحان اللغة الإنجليزية خلال نصف ساعة.

وفي المنوفية، شمالي مصر، استطاعت دعاء رضا، الطالبة بمدرسة الزهراء الإسلامية الخاصة، اجتياز الاختبار الخاص بها في مدة دقيقتين، مما جعلها تتفاخر بما قامت به عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "ويشهد التاريخ أن أختكم امتحنت الإنجليزي فى دقيقتين بمجهودها".

وامتلأت الصفحات الخاصة بالصف الأول الثانوي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالعديد من صور "السيتسم" الخاص بالامتحان، فور انتهائهم من الامتحان، متفاخرين بالأمر خاصة عبر مجموعة تحمل اسم "دفعة التابلت".