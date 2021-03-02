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رئيس الوزراء العراقى: اقرار قانون الناجيات الإيزيديات خطوة لتحقيق العدالة

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القاهرة - سامية سيد - اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن إقرار قانون الناجيات الإيزيديات وغيرهن خطوة مهمة لتحقيق العدالة.
وقال الكاظمي في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "إقرار قانون الناجيات الإيزيديات وغيرهن من بنات العراق يعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة"، مؤكدًا أن "الحكومة العراقية ستسخر كافة جهودها لتطبيق القانون".
وأقر مجلس النواب العراقي اليوم مشروع قانون الناجيات الإيزيديات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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