شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: اقرار قانون الناجيات الإيزيديات خطوة لتحقيق العدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن إقرار قانون الناجيات الإيزيديات وغيرهن خطوة مهمة لتحقيق العدالة.

وقال الكاظمي في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "إقرار قانون الناجيات الإيزيديات وغيرهن من بنات العراق يعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة"، مؤكدًا أن "الحكومة العراقية ستسخر كافة جهودها لتطبيق القانون".

وأقر مجلس النواب العراقي اليوم مشروع قانون الناجيات الإيزيديات.