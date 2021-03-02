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تراجع احتياطى الجزائر من النقد الأجنبى إلى 42 مليار دولار

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القاهرة - سامية سيد - ذكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن احتياطي بلاده من النقد الأجنبي يبلغ حاليا 42 مليار دولار، انخفاضا من 60 مليارا في الربع الأول من 2020.

وقال تبون في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي "احتياطيات الصرف للبلاد وباحتساب مداخيل النفط للعام الماضي والتي بلغت 24 مليار دولار، هبطت من 60 مليار دولار إلى 42 إلى 43 مليار دور وهي تتغير من أسبوع لآخر".

وأضاف "الجزائر ليست في بحبوحة مالية لكننا قادرون على الإيفاء بالتزاماتنا".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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