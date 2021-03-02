شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين تطبيق «مرشدك الزراعي» في صورته الجديدة.. خدمات ذكية للمزارعين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي بالوزارة، تطبيق “مرشدك” الزراعي المطور في مرحلته الثانية، بعد أن تم تطويره وإضافة العديد من الخدمات الذكية له، التي ستسهم في استخدام التطبيق بشكل ميسر مع الوصول للمعلومة الصحيحة بشكل أسرع.

ومن أهم أهداف التطبيق تسهيل وصول المزارعين بجميع مناطق المملكة لحل ما قد يواجههم من عقبات بكل يسر، من خلال الوسيلة المناسبة، عن طريق الكتابة النصية أو الاتصال المباشر المرئي بالمتخصصين للإجابة عن استفساراتهم، مع توفير خدمات ذكية من أجل زراعة ناجحة للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي.

ومن أبرز الخدمات الذكية التي يتضمنها التطبيق: التعرف الذكي على أمراض أشجار البن التي تتم باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخدمة إجراء التحاليل الزراعية التي تتيح للمزارع جلب عيناته لتحليلها ثم الحصول نتائج التحاليل على التطبيق دون الحاجة لحضور المزارع للمركز مرة أخرى، مع توفير خدمة المرشد الذكي التي تتيح للمزارع التواصل مع مرشد آلي ذكي يتولى الإجابة عن أسئلته وتزويده بمواد إرشادية دون الحاجة لانتقال المزارع من مكانه.

كما يقدم التطبيق خدمة نباتات التي تتيح للمزارع البحث والسؤال عن نبات معين أو آفة نباتية مع إرفاق صورة للسؤال، حيث يتولى المرشدين الزراعيين والمزارعين المعتمدين الإجابة عن هذه الأسئلة وتقييمها، إضافة إلى إتاحة اطلاع المزارع على أشهر التجارب الناجحة في القطاع الزراعي من خلال خدمة التجارب الناجحة داخل التطبيق.

وحرصت الوزارة من خلال تطبيق “مرشدك” الزراعي المطور على تمكين المزارع من الاطلاع على جميع الأسواق المركزية في المملكة، واستعراض أسعار منتجاتها على مدى فترات متفاوتة، إضافةً إلى الاطلاع على البث الحي المباشر للسوق المركزي وتحديد المنتجات التي يرغب في التنبيه بها عند زيادة أسعارها أو نقصانها، كما حرصت على ربط المزارع مع المركز الوطني للأرصاد ليمكنه من التعرف على أحدث تنبيهات الطقس التي تؤثر في الزراعة.