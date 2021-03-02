شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجزائر: العلاقات الجيدة مع ماكرون خففت التشنج ويجب حل المسائل العالقة بهدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء يوم الاثنين، إن العلاقات الجيدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خففت التشنج، لافتا إلى وجود جماعات ضغط للتشويش.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون خلال حديث لوسائل الإعلام، أنه لن تكون هناك علاقات طيبة على حساب ملفات الذاكرة والتاريخ.

ولفت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى أنه يجب حل المسائل العالقة بهدوء.