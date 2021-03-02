شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة العراق فى الأردن تعلن تعليق دوامها أسبوع بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة العراقية لدى عمان، الاثنين، عن تعليق الدوام في جميع أقسامها بما فيها القسم القنصلي اعتبارا من الثلاثاء ولمدة أسبوع بسبب تفشى فيروس كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت السفارة العراقية لدى عمان، أن الإغلاق يأتي نظرا لإصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا.

وتابعت السفارة العراقية لدى عمان، أنه بناء على توصيات خلية الأزمة الأردنية بهذا الشأن وحرصا على سلامة الجميع، قررنا تعليق الدوام من يوم غد الثلاثاء ولمدة أسبوع، لافتة إلى أنها تعمل بشكل متواصل مع السلطات الصحية في المملكة، بهدف منع انتشار العدوى.