شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع مؤثر.. ناصر القطامي: هذه علامة وجل القلب بقراءة وسماع القرآن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الشيخ القارئ ناصر القطامي إن هناك علامة تدل على خشوع القلب وتأثره بالاستماع وقراءة القرآن الكريم.
وأضاف القطامي: في آخر سورة الحشر آية {لَوْ أَنـزلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} على جبل، كيف قلبي وقلبك، كيف روحي وروحك، هل تأثرت بالقرآن؟ هل تصدعت بالقرآن؟ هل وجلت بالقرآن؟
وتابع الشيخ القطامي “سوف أدلك على علامة إذا شعرت بها في قلبك فإنك قد استفدت واستثمرت قراءتك واستماعك للقرآن الكريم، وهي وجل القلب، يقول تعالى {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا}.
وختم الشيخ القارئ ناصر القطامي بقوله “زيادة الإيمان ووجل القلب من أبرز علامات المنتفع بالقرآن الكريم”.
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