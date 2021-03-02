شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة المدينة تطيح بـ 3 مواطنين سرقوا مصوغات ذهبية من أحد المنازل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة، من القبض على 3 مواطنين قاموا بسرقة مصوغات ذهبية من أحد المنازل بمحافظة خيبر. وأوضحت الجهات الأمنية أن الجناة الثلاثة مواطنين في العقدين الرابع والخامس من العمر، وتورطوا في سرقة مصوغات تقدر قيمتها بـ 30 ألف ريال، كما سرقوا بعض المستندات والوثائق، وعثر بحوزتهم على سلاح ناري وسلاح أبيض وبعض المسروقات. وجري إيقافهم وإحالتهم جميعا للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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