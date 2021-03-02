شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. سقوط عصابة سرقة الصيدليات والمركبات في قبضة الأمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من كشف سر تكرار سرقة العديد من الصيدليات العاملة بالمنطقة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مُقِيمَين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية، وآخرَين من مخالفي أمن الحدود من ذات الجنسيتين، أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس.

وذلك بعدما تبين ارتكابهم سرقة (8) صيدليات بمواقع مختلفة و(3) مركبات استخدمت في جرائمهم، وتم استعادة المركبات المسروقة.

وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.