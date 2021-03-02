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لماذا وصف ضاحي خلفان الإيرانيين بـ "الأذكياء" وبايدن بـ "الغشيم"؟

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال خلفان في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " بايدن يهاجم ليفرح إيران ويخدعها حسب ظنه وليستميلها إلى المفاوضات النووية التي تترجى أمريكا من أجلها إيران... وإيران تمارس مزيدا من التعنت".

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "إن بايدن بهذا الاسلوب يتبين إلى أي مدى غشيم ولا يعرف عن الإيرانيين شيئا.. هم بالتأكيد أذكى من بايدن ويفهمون اللعبة"، على حد وصفه.

​وعقب صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي، جمال ، وجه خلفان انتقادات حادة للرئيس الأمريكي  وإدارته.

وكانت الاستخبارات الأمريكية أعلنت في تقرير، نشر يوم الجمعة، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير  وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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