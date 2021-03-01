شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح طريقة حصول المصابين بأمراض مزمنة على لقاح كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على أن لقاحات كورونا فعّالة وآمنة وهي خطوة مهمة في حفظ الأنفس، وحماية الفرد والمجتمع، والمحافظة على الصحة العامة.

وأضاف محمد العبدالعالي، عبر مقطع مصور نشره الحساب الرسمي للوزارة على تويتر: “اللقاحات هي خطوة وسلاح قوي في حماية الأرواح لأنها فاعلة وذات أثر قوي جدا على حماية الفرد والمجتمع”، قائلا:” اللقاحات ذات أمان عالي جدا”.

وتابع: “أمر أساسي للوصول إلى اللقاحات هي مبادرتنا بالتسجيل، فالعملية منظمة جدا”، مضيفا: “هناك فئات ذات أولوية بالذات ممن هم كبار في السن”.

وأوضح: “قد يكون لدى بعض المصابين بأمراض مزمنة شئ من التردد والاستفسارات أوصعوبة في الوصول إلى إجراءات التسجيل”، مشيرا: “واجبنا نطمئنهم ونشجعهم ونقوم بإجراءات التسجيل لهم لكي يحصلوا على اللقاحات”.

وتابع: “تطبيق صحتي هو التطبيق الوحيد الذي من خلاله يتم التسجيل للحصول على التأهيل ثم الحصول على المواعيد والإجراءات ستكون يسيرة وبعدها تكون الفرصة للوصول إلى اللقاحات”.