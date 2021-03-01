شكرا لقرائتكم خبر عن طائر الهدهد يظهر في عدة مناطق بالمملكة.. ما دلالة ذلك؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ظهر طائر الهدهد في العديد من المناطق على مستوى المملكة، ويتوقع البعض أن يكون ذلك دلالة على انتهاء الشتاء وبداية الصيف.

وفي هذا السياق، قال المهتم بالطقس والأحوال الجوية سمير الأسمري إن ظهور طائر الهدهد في عدد من المناطق بالمملكة دلالة على غياب البرد ودفء الأجواء، وبدء موسم الزراعة، ففي كل عام يخرج الهدهد ويسمع صوته في مثل هذه الأيام مع قرب انتهاء موسم الشتاء، وبداية ارتفاع درجات الحرارة نسبياً”.

وتابع: لكن لا يعلم الكثير بأن الفترة ذاتها تسمى “بياع الخبل عباته” أو ما يطلق عليه القدماء “برد العجوز” دلالة على دفء الشتاء ومن ثم عودة البرد من جديد.

• توقعات طقس الغد

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء بمشيئة الله، نشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

• درجات الحرارة المتوقعة

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل شرورة 34 كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف 4 درجات كأقل درجة حرارة.