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السعودية تربط المشاركة في الحج بأخذ لقاح كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Str

ذكرت ذلك صحيفة "المدينة" ، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، وجه بربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم لقاح واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

جاء ذلك في بيان قال فيه: "عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج المقبل 1442 هجريا و2021 ميلاديا".

ولفت الربيعة إلى ضرورة تكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة، مشيرا إلى إلزامية أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، للراغبين في المشاركة.

وشهد العام الماضي موسما استثنائيا للحج، اقتصر على عدد قليل من المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، دون السماح للمسلمين خارج البلاد بأداء الشعيرة، بسبب انتشار جائحة كورونا.

© Sputnik

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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