السعودية تتعهد بتقديم 430 مليون دولار لليمن خلال 2021

دبي - محمود عبدالرازق - ذكر ذلك علي الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال مشاركته في مؤتمر المانحين لليمن للعام 2021 الذي انعقد، اليوم الاثنين، في نيويورك، برعاية الأمم المتحدة وجمهورية سويسرا ومملكة السويد، عبر الاتصال المرئي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

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وقال الربيعة إن "اليمن يواجه أزمة إنسانية كبيرة يزيد من صعوبتها المعاناة الصحية والاقتصادية من جراء جائحة كورونا "، داعيا لوقفة حازمة من المجتمع الدولي لحماية الشعب اليمني والوصول إلى حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والنماء لليمن وشعبه.

وقال على الربيعة إن "المملكة أعلنت التزامها بمبلغ 430 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2021"، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذها من خلال المنظمات الأممية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن خيبة أمله من نتائج مؤتمر المانحين لليمن، الذي عقد اليوم الاثنين، لافتا إلى أن إجمالي التعهدات المالية للمشاركين في المؤتمر بلغت نحو 1.7 مليار دولار.

وقال غوتيريش، اليوم، خلال المؤتمر الافتراضي للمانحين بشأن الأزمة الليبية: "اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية تبلغ 3.5 مليار دولار مع تدهور الوضع الإنساني وتراجع حجم المساعدات، بالتزامن مع استمرار الحرب بين القوات اليمنية المدعومة بالتحالف العربي وجماعة "أنصار الله".

يذكر أن اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ بداية الحرب قبل نحو ست سنوات، إذ قدر إجمالي الأشخاص الأكثر احتياجا في اليمن بأكثر من 20 مليون شخص، من بين إجمالي عدد سكان اليمن البالغ أكثر من 28 مليون شخص، ومن المتوقع أن يعاني أكثر من مليوني طفل من سوء تغذية حاد ما يهدد بمجاعة كبيرة.