ساويرس: الإخوان لديهم مشكلة مع الآخر... حتى لو مسلم لا ينتمي للجماعة

دبي - محمود عبدالرازق - وفي تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، وصف ساويرس جماعة الإخوان بأنها: "حالة ميؤوس منها، عندهم مشكلة في قبول الآخر..... حتى المسلم اللى مش إخواني".

وجاءت تغريدة الملياردير المصري، ردا على تغريدة لثروت نافع البرلماني المصري السابق تقول: "الإخوان يهدمون التجربة التونسية كما فعلوا في المصرية. لم ولن يتعلموا أي دروس..".

​ونجيب ساويرس هو أحد أكبر رجال الأعمال المصريين، ورئيس أوراسكوم للاتصالات وأوراسكوم للتكنولوجيا.

وتقدر ثروة ساويرس بـ 3.2 مليار دولار، بحسب قائمة فوربس لمليارديرات العالم عام 2020، بزيادة 200 مليون دولار عن العام الذي سبقه.