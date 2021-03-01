شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 21 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 8 آلاف و22 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و22 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 392 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 233 ألفًا و669 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 772 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و277 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 272 حالة، إلى جانب 104 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.