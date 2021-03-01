اخبار الخليج

واشنطن: نود تقديم المساعدة لكل الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئون

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: نود تقديم المساعدة لكل الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة تفادي أي خطوات أحادية من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تصعّب حل الدولتين، وفقا لمصادر إعلامبة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: نحن نود أن نقدم المساعدة لكل الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئون.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: موقفنا لم يتغير ونحن نشجع على تفادي أي خطوات أحادية تصعب من حل الدولتين.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا