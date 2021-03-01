شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: نود تقديم المساعدة لكل الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة تفادي أي خطوات أحادية من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تصعّب حل الدولتين، وفقا لمصادر إعلامبة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: نحن نود أن نقدم المساعدة لكل الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئون.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: موقفنا لم يتغير ونحن نشجع على تفادي أي خطوات أحادية تصعب من حل الدولتين.