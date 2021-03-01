شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة الإرهاب بتونس: أكثر من 50% من خطاب "الفضاء الافتراضى" متطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس منير الكسيسكسي، أن أكثر من 53% من الخطاب الموجود في الفضاء الافتراضي وخاصة على "فيسبوك"، هو خطاب عنف وتطرف، موضحا أن الخطاب موجه بالأساس ضد المؤسسة الأمنية وضد المرأة وضد مؤسسات الدولة ويدعو إلى النعرات الجهوية بما من شأنه أن يعمق من تفشي هذا النوع من الخطاب وتغلغل الفكر الإرهابي في المجتمع.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، أن العمليات الإرهابية ضد المؤسسة الأمنية خلفت إلى حد الآن 739 جريحا و164 شهيدا، وهو رقم مهول بالنسبة إلى تونس، مؤكدا ضرورة تشديد العقوبات في جرائم التهريب، بعد أن تبين أن عمليات التهريب على علاقة وثيقة بالإرهاب، حيث يمثل التهريب خط التمويل الأول للإرهابيين.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس إنه تم بين عامى 2014 و2015 ضبط شاحنات محملة بكميات كبيرة من السلاح موجهة للإرهابيين المتمركزين في الجبال، كانت في الظاهر تهرب سلعا أخرى، موضحا أن أول مصدر للاستقطاب نحو الفكر الإرهابي هو الفضاء الافتراضي أو الفضاء السيبراني، وهو ما يستدعي الإسراع في سن قانون يحدد كيفية التعامل مع الجرائم السيبرانية.