شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية أمريكا: سنتخذ خطوات لمساءلة الحوثيين المسؤولين عن الهجمات على السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إننا سنتخذ خطوات لمساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن الهجمات على السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: سنتخذ إجراءات إضافية ضد قادة الحوثيين، متابعا: ننظر في اتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة القيادة الحوثية.

وأوضحت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: أن المسار السياسي في اليمن يجب أن يدعم المسار العسكري.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المبعوث الأمريكي إلى اليمن يعمل عن كثب في المنطقة على أمل إنهاء النزاع.