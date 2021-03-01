شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تونسيون يطالبون بإلغاء الحجر الصحى الإجبارى بالفنادق على العائدين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أعضاء لجنة شؤون التونسيين بالخارج ونواب ممثلون للتونسيين المقيمين بالخارج يوم الاثنين، بإلغاء إجراء الحجر الصحي الإجباري بالفنادق على المواطنين العائدين من الخارج، داعين رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، إلى الإسراع بإلغاء إجراء فرض الحجر الصحي الإجباري على التونسيين العائدين من الخارج وتمكينهم من قضاء فترة الحجر بمنازلهم.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، اقترح أعضاء لجنة شؤون التونسيين بالخارج تمكين التونسيين العائدين من الخارج من قضاء فترة الحجر الصحي بمنازلهم مع اعتماد تطبيق إلكتروني أو سوار إلكتروني لمراقبة مدى التزامهم بالحجر الذاتي، مشيرين إلى أن "قضاء فترة الحجر الصحي الإجباري بالنزل مكلف ما يعادل 300 دولار للشخص الواحد ومعقد وغير مجد".

وأشار أعضاء لجنة شؤون التونسيين بالخارج إلى أن التونسيين بالخارج الذين وفروا لتونس عائدات تقدر بنحو 5800 مليون دينار خلال السنة الماضية، رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، يجدون أنفسهم مضطرين لتطبيق إجراء يمس من "كرامتهم ومن مصالحهم"، مؤكدين تعرض عدد منهم إلى "الابتزاز والاستغلال المادي من قبل أعوان بالمطارات والموانئ بطلب مبالغ مالية مقابل إعفائهم من الحجر الصحي الإجباري".

وأعرب أعضاء لجنة شؤون التونسيين بالخارج عن تمسكهم بمطلبهم المتمثل في إلغاء إجراء فرض الحجر الصحي الإجباري بالفنادق على التونسيين العائدين من الخارج، مؤكدين أنهم مستعدون للتصعيد.