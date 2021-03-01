شكرا لقرائتكم خبر عن «المرئي والمسموع» توجه رسالة مهمة للوالدين: سلامتهم غايتنا لأنهم مستقبلنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رسالة مهمة للآباء والأمهات، أكدت خلالها على أهمية الانتباه للأطفال وعدم تحريض حياتهم للخطر بتركهم بمفردهم أو تركهم يلعبون بأجهزة الإشعال أو الأجهزة الكهربائية التي قد تسبب خطراً على حياتهم.

سلامتهم غايتنا

وتفاعلت الهيئة، بتغريدة عبر هاشتاق “#اليوم_العالمي_للدفاع_المدني” بصورة ظهر خلالها طفل صغير يلهو بمادة قد تسبب اشتعال حريق، وعلقت عليها بقولها: “سلامتهم غايتنا لأنهم مستقبلنا”.

في سياق متصل، احتفت المديرية العامة للدفاع المدني، قبل أيام بـ”اليوم العالمي للدفاع المدني”.

يدٌ تبني ويدٌ تحمي

واحتفت المديرية بـ”اليوم العالمي للدفاع المدني” تحت شعار “يدٌ تبني ويدٌ تحمي”، الذي يوافق الأول من مارس من كل عام، وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي.

وأكد مدير الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي من أجل تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية.

اليوم العالمي للدفاع المدني

مما يذكر أن اليوم العالمي للدفاع المدني هو يوم عالمي تحتفل فيه الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية تقديراً لما

تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.​