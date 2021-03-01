شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يصف نتيجة التعهدات المالية لدعم اليمن بأنها "مخيبة للآمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نتيجة التعهدات المالية لدعم اليمن بأنها "مخيبة للآمال"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق انطلق مؤتمر المانحين لليمن برعاية الأمم المتحدة، حيث قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، إن ثلثى السكان في اليمن بحاجة لرعاية صحية.

وأضاف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، خلال المؤتمر، أنه لا حل عسكري في اليمن ويجب إقرار وقف كامل لإطلاق النار، موضحا في ذات الوقت، أن الوضع الإنساني في اليمن في أسوأ حالاته.

وقال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إن مساعدات دول جوار اليمن ساهمت في تخفيف الأزمة الإنسانية، متابعا: نحتاج أكثر من 3 مليارات دولار لمساعدة اليمن ووقف المجاعة.

وأضاف إن 400 ألف طفل يمني يواجهون سوء تغذية حاد ويمكن أن يموتوا إذا لم يتلقوا علاجا عاجلا، متابعا: أناشد جميع المانحين أن يستجيبوا لندائنا بسخاء لوقف المجاعة التي تجتاح اليمن.