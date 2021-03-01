شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: التعهدات الدولية لليمن بلغت 1,7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن التعهدات الدولية لليمن بلغت 1,7 مليار دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن 191 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن هذا العام.

وفى وقت سابق انطلق مؤتمر المانحين لليمن برعاية الأمم المتحدة، حيث قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، إن ثلثى السكان في اليمن بحاجة لرعاية صحية.

وأضاف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، خلال المؤتمر، أنه لا حل عسكري في اليمن ويجب إقرار وقف كامل لإطلاق النار، موضحا في ذات الوقت، أن الوضع الإنساني في اليمن في أسوأ حالاته.

وقال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إن مساعدات دول جوار اليمن ساهمت في تخفيف الأزمة الإنسانية، متابعا: نحتاج أكثر من 3 مليارات دولار لمساعدة اليمن ووقف المجاعة.

وأضاف إن 400 ألف طفل يمني يواجهون سوء تغذية حاد ويمكن أن يموتوا إذا لم يتلقوا علاجا عاجلا، متابعا: أناشد جميع المانحين أن يستجيبوا لندائنا بسخاء لوقف المجاعة التي تجتاح اليمن.