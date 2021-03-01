شكرا لقرائتكم خبر عن المدمرة الأمريكية "ونستون تشرشل" ترسو في السودان لأول مرة منذ عقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى ميناء بورتسودان ظهر اليوم السفينة الحربية الأمريكية ونستون تشرشل (U S S) وكان في استقبالها بالميناء قائد قاعدة بورتسودان البحرية عقيد ركن بحري إبراهيم الناير، والقائم بالاعمال والملحق العسكري بالسفارة الامريكية بالخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية.

وخاطب مراسم الاستقبال قائد قاعدة بورتسودان البحرية ومدير الإدارة البحرية بالسفينة موضحين ان زيارة السفينة الحربية الأمريكية للسودان تاتي في ‘طار العلاقات المتطورة بين السودان وامريكا وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.