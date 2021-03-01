شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: نعمل على الحد من مساعدة إيران للحوثيين باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إننا نعمل على الحد من مساعدة إيران للحوثيين باليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: نعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للنزاع في اليمن والحد من المساعدة الإيرانية للحوثيين.

وفى وقت سابق قالت وزارة الدفاع الأمريكية: نجدد التزامنا بدعم المملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن العلاقات العسكرية الأمريكية السعودية في تقدم، موضحة أن السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ولدينا التزامات تجاهها.

وتابع وزارة الدفاع الأمريكية، أن السعودية شريك استراتيجي وعلينا واجب دعمها والدفاع عن أمنها.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية : لا يوجد جديد بشأن القوات في أفغانستان، مستطردا: نتوقع أن تنتهي المراجعة بشأن وضع القوات الأمريكية في الخارج منتصف العام الجاري.