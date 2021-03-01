شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الصحة» بشأن منع ذوي الحساسية من أخذ لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

الخليج 365 وزارة الصحة حثها الدائم للمواطنين والمقيمين على الحصول على لقاح كورونا المتوفر مجانا للجميع بمختلف مناطق المملكة.

وتلقى حساب وزارة الصحة على تويتر سؤال من أحد المواطنين قال فيه: “لماذا من يعانون من الحساسية أو أخذ إبرة للحساسية ممنوعين من أخذ اللقاح؟”.

وأجاب حساب الوزارة بقوله: “من الفئات الممنوعة من أخذ لقاح فايروس كورونا الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة لدواء معين أو لقاح سابق والتي تطلبت أخذ حقنة الإبينفرين”.