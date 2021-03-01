شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: منصة مدرستي ستكون ضمن الأدوات الممكنة للطلبة في مجال الأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الإثنين إطلاق النسخة الثانية من مبادرة “سايبرهب” لدعم الأندية الطلابية في الجامعات السعودية في مجال الأمن السيبراني، وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ فيصل الخميسي.

وأكد وزير التعليم خلال اللقاء على أهمية التكامل بين وزارة التعليم ومؤسسات المجتمع، بما يعزز من مهارات الطلاب والطالبات لخدمة وطنهم، وتهيئتهم لسوق العمل، مبيناً أن الوزارة ستواصل جهودها في دعم وتمكين مبادرات وبرامج الأمن السيبراني، واكتشاف الموهوبين في هذا المجال، وتمكينهم من المنافسة عالمياً، مشيراً إلى أن منصة مدرستي ستكون ضمن الأدوات الممكنة للطلبة في مجال الأمن السيبراني، من خلال مسابقة “مدرستي تبرمج”.

وتهدف مبادرة “سايبرهب” إلى مواءمة مخرجات التعليم بسوق العمل، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بما يتوافق مع رؤية المملكة2030 ، حيث تُعد المنصة الأولى بالمملكة لطلاب الجامعات المهتمين في هذا المجال.

وأثمرت النسخة الأولى من المبادرة عن زيادة عدد الأندية الطلابية في الجامعات السعودية بواقع 38 نادياً، وكذلك زيادة أعداد الطلاب والطالبات المشاركين بواقع 14418 من 40 جامعة.

وفي سياق متصل، نصت مذكرة التعاون المشتركة بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز؛ بالعمل على تحالف إستراتيجي يستهدف بناء معمل لاختبارات الأمن السيبراني، وذلك لتقييم نقاط الضعف والثغرات في البرامج والأجهزة، والحد من إمكانية استغلالها، بالإضافة إلى تحليل البرمجيات الخبيثة ومراجعة الضوابط الأمنية، والتعاون كذلك في المشاريع المشتركة بينهما في البرامج التدريبية والتوعوية ومنصة مكافأة الثغرات، إضافة إلى التعاون في مجال تطوير المواهب وبناء القدرات، والتدريب على التقنيات المبتكرة في مجال الأمن السيبراني بما يعود بالنفع على المملكة.

واشتملت المذكرة على تبادل الدعم والاستشارات الفنية والخبرات والمعلومات المتعلقة بمجال اختصاص كل منهما، وتشجيع استخدام المنتجات الناتجة من الأنشطة والفعاليات الطلابية، وذلك من خلال التعاون بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والتي يجرى تطويرها في إطار هذه المذكرة، كذلك استقطاب وجذب المواهب والمبدعين وتدريبهم وتوفير المواد التعليمية والمناهج المتعلقة بالأمن السيبراني.

وكرم الوزير آل الشيخ في نهاية الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة، فريق عمل المبادرة، متمنياً معاليه أن تحقق الأهداف، وتسهم في خدمة أبناء وبنات المملكة من المهتمين في مجال الأمن السيبراني.

حضر التدشين وتوقيع مذكرة التفاهم معالي نائب وزير التعليم د.عبدالرحمن العاصمي، ومعالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد السديري، والمشرف العام على الإدارة العامة للأمن السيبراني د.عبدالله البهدل، وعدد من المسؤولين في الوزارة، كما حضره م.محمد الشمراني عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والمشرف العام على الأمن السيبراني، وم.متعب القني الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.