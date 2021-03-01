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بعد تعليق الطيران مع 16 دولة... المغرب يحظر رحلاته مع دولتين أوروبيتين

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دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت المديرة العامة لطيران العربية في المغرب، ليلى مشبال "أنه بعد قرار السلطات المغربية، سيتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وبلجيكا ابتداء من الليلة"، وفقا لما نقلته صحيفة "هيسبريس" المغربية.

© REUTERS / Youssef Boudlal

وقام المغرب، الاثنين الماضي، بتعليق الرحلات الجوية ذهابا وإيابا مع كل من النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا وهولندا وسويسرا وتركيا.

وتضاف الدول المذكورة إلى جنوب أفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة وأستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلندا، التي قرر المغرب في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية معها، ذهابا وإيابا، في إطار القيود المفروضة بسبب جائحة "".

ويأتي هذا القرار، على أثر تطور وباء "كورونا" على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتقليص انتشاره.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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