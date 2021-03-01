شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: رتل عسكرى تركى من 20 آلية يدخل إلى ريف إدلب الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المرصد السورى، أن رتل عسكرى تركى من 20 آلية يدخل إلى ريف إدلب الشمالى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق استولت قوات تركية اليوم الاثنين، على كابلات الهواتف الأرضية التى تربط مدينة رأس العين بريفها الجنوبى بريف الحسكة الشمالى الغربى فى سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن: "مجموعة إرهابية من مرتزقة الاحتلال التركى عمدت إلى سرقة مئات الأمتار من الكابلات الخاصة بالخط الرئيس للهواتف الأرضية الواصلة بين مدينة رأس العين والقرى الجنوبية التابعة لها بريف الحسكة الشمالى الغربي؛ وذلك بقصد الحصول على مادة النحاس لبيعها بعد تهريبها إلى الأراضى التركية".