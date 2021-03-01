شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن: ملتزمون بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتوصيل المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية كلمة أمام مؤتمر المانحين لليمن، حيث قال معين عبد الملك، إن جائحة كورونا عمقت من الأزمة الإنسانية في اليمن، متابعا: نشكر السعودية والإمارات على المساعدات الإنسانية لسنوات.

وأضاف معين عبد الملك، خلال مؤتمر المانحين: ملتزمون بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتوصيل المساعدات للمستحقين، موضحا أن المساعدات الإنسانية لن تسفر عن نتائج إلا بإصلاح الاقتصاد.

وقال رئيس الحكومة اليمنية، إن مساعدات السعودية خففت الأزمة الإنسانية وأنقذت الاقتصاد في وقت حرج، داعيا لتوجيه الدعم للقطاع الصحي وتوفير اللقاحات لليمنيين.

وتابع معين عبد الملك: الحوثيون يستهدفون المدنيين ومخيمات النازحين بالقصف في مأرب، موضحا أن هجوم الحوثيين على مأرب يهدد أكثر من مليوني يمني.