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وزير الخارجية الألمانى: مسؤوليتنا المشتركة توفير السبل لوضع حد للأزمة اليمنية

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس ، إن الوضع الإنساني في اليمن أصبح أسوأ خلال الأسابيع الماضية بسبب هجوم الحوثيين على مأرب.

وأضاف وزير الخارجية الألماني خلال مؤتمر المانحين لليمن: يتعين علينا الضغط بشكل متزايد على من يعرقلون وصول المساعدات للشعب اليمني.

وتابع وزير الخارجية الألماني: مسؤوليتنا المشتركة هي توفير السبل  لوضع حد للأزمة اليمنية كما أعلن عن تبرع ألمانيا ب200 مليون يورو كمساعدات إنسانية لليمن.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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