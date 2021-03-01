شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الألمانى: مسؤوليتنا المشتركة توفير السبل لوضع حد للأزمة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس ، إن الوضع الإنساني في اليمن أصبح أسوأ خلال الأسابيع الماضية بسبب هجوم الحوثيين على مأرب.

وأضاف وزير الخارجية الألماني خلال مؤتمر المانحين لليمن: يتعين علينا الضغط بشكل متزايد على من يعرقلون وصول المساعدات للشعب اليمني.

وتابع وزير الخارجية الألماني: مسؤوليتنا المشتركة هي توفير السبل لوضع حد للأزمة اليمنية كما أعلن عن تبرع ألمانيا ب200 مليون يورو كمساعدات إنسانية لليمن.