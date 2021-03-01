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ممثل الأمم المتحدة باليمن: 20 مليون شخص على حافة المجاعة

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القاهرة - سامية سيد - قال ممثل الأمم المتحدة في اليمن، مارتن جريفيث، إن الحل السياسي هو الخيار الأهم لإنهاء الأزمة اليمنية بشكل مستدام، موضحا أن المجاعة قد تكون سببا بفقدان جيل كامل باليمن.

وأضاف ممثل الأمم المتحدة في اليمن، خلال مؤتمر المانحين لليمن، : نحتاج إلى 4 مليارات دولار لمساعدة 16 مليون شخص.

وتابع ممثل الأمم المتحدة باليمن أن الأزمة اليمنية هي الأسوأ على الإطلاق، لافتا إلى أن  20 مليون شخص على حافة المجاعة.

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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