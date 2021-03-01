شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 20 مليون دولار للشعب اليمني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهدت الكويت خلال مؤتمر المانحين لليمن، بتقديم 20 مليون دولار مساعدات للشعب اليمني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس ، إن الوضع الإنساني في اليمن أصبح أسوأ خلال الأسابيع الماضية بسبب هجوم الحوثيين على مأرب.

وأضاف وزير الخارجية الألماني خلال مؤتمر المانحين لليمن: يتعين علينا الضغط بشكل متزايد على من يعرقلون وصول المساعدات للشعب اليمني.