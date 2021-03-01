شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: ملتزمون بتقديم 430 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة عبد الله الربيعة كلمة في مؤتمر المانحين لليمن، حيث قال عبد الله الربيعة، إن السعودية دأبت على تقديم مساعداتها للمجتمعات المحتاجة دون تمييز

وأضاف المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة خلال مؤتمر المانحين، أن السعودية تصدرت قائمة الدول المانحة لليمن، موضحا أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد مأرب التي تعتبر ملاذ النازحين.

وتابع عبد الله الربيعة: ملتزمون بتقديم 430 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.