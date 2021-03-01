شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: الهجمات الإرهابية للحوثيين تتطلب ردا دوليا قويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، خلال مؤتمر المانحين لليمن، إن الهجمات الإرهابية للحوثيين تتطلب ردا دوليا قويا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق انطلق مؤتمر المانحين لليمن برعاية الأمم المتحدة، حيث قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، إن ثلثى السكان في اليمن بحاجة لرعاية صحية.

وأضاف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، خلال المؤتمر، أنه لا حل عسكري في اليمن ويجب إقرار وقف كامل لإطلاق النار، موضحا في ذات الوقت، أن الوضع الإنساني في اليمن في أسوأ حالاته.

وقال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إن مساعدات دول جوار اليمن ساهمت في تخفيف الأزمة الإنسانية، متابعا: نحتاج أكثر من 3 مليارات دولار لمساعدة اليمن ووقف المجاعة.