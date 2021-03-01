غرامة 650 مليون دولار على فيسبوك تضعه في ورطة

الكويت - هبة التوبجي - في عقوبة قاسية لعملاق التواصل الاجتماعي، وافق قاض فيدرالي أميركي بشكل نهائي على سداد فيسبوك 650 مليون دولار لتسوية نزاع قانوني بشأن الخصوصية بينها وبين 1.6 مليون مستخدم في ولاية إلينوي الأميركية.

وصدر القرار الجمعة بعد نحو 6 أعوام من رفع دعوى قضائية ضد فيسبوك بدعوى انتهاك خصوصية المستخدمين، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

كما رفع المحامي في شيكاغو، جاي إيدلسون، دعوى قضائية ضد فيسبوك عام 2015، متهماً الشبكة الاجتماعية بجمع بيانات بيومترية للتعرف على الوجوه بشكل غير قانوني في انتهاك لقانون الخصوصية بإلينوي الذي يعود لعام 2008.

يذكر أنه في نهاية يناير 2020، وافقت فيسبوك على دفع 550 مليون دولار بعدما فشلت في إسقاط الدعوى التي تحولت إلى دعوى جماعية في 2018. لكن في يوليو، قرر القاضي، جيمس دوناتو، أن المبلغ غير كاف.