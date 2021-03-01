شرطة الرياض تضبط شخصين سرقا متجرا للاتصالات والأجهزة الإلكترونية تحت تهديد السلاح

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: صَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا حادثة سطوٍ تحت التهديد بالسلاح (مسدس) على متجر للاتصالات والأجهزة الإلكترونية بأحد أحياء مدينة الرياض، وسرقة (50) هاتفاً نقالاً، تم استردادها، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.