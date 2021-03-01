شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر» توضح إمكانية إدخال رقم الهوية بدلاً من الإسم في استيفاء البيانات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت منصة “أبشر” عن الحالة الوحيدة التي يمكن خلالها إدخال رقم هوية المستفيد بدلا من اسمه عند استيفاء بيانات الدخول للمنصة.

وتلقى حساب منصة “أبشر” على تويتر تساؤلا جاء فيه أحد المستفيدين: «إن اسم المستخدم يسبب مشكلة لي وأريد ظهوره بحسابي عند إدخال البيانات».

وردت المنصة: إن المستفيد «في هذه الحالة» يمكنه إدخال رقم الهوية في حقل اسم المستخدم، عوضًا عن الاسم المسجل مسبقًا.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.