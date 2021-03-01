التغييرات في شكل الأصابع إلى الإصابة تهدد بمرض خطير يهدد الحياة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

يمكن أن تؤدي التغييرات في شكل الأصابع إلى الإصابة بمرض خطير يهدد الحياة.



والمقصود هنا، ما يعرف بـ"عصي الطبل" أو "أصابع أبقراط"، حيث تنتفخ الأصابع بالإضافة لتشوهات تصيب شكل الأظافر.

ويكتسب الجلد الموجود بين الأظافر والعظم الرئيسي شكلا اسفنجينيا، وعند الضغط على قاعدة الظفر، يكون هناك شعور بحركة صفيحة الظفر.

وبحسب ما نشرت صحيفة "إكسبريس"، نقلا عن بيان مؤسسة Roy Castle Foundation لمكافحة سرطان الرئة، فإن هذه العلامات تنذر بالإصابة بمرض سرطان الرئة.

وينصح الخبراء بالاهتمام بعلامات السرطان الشائعة الأخرى، كضيق التنفس ونفث الدم وفقدان الشهية والوزن، وفق "سبوتنيك".

في وقت سابق، قال الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف، إن تكون جلطات دموية قد يشير إلى وجود السرطان. ووفقا له، عند حدوث جلطة دموية، يجب أن يخضع المريض لفحص كامل حتى يتمكن الأطباء من تحديد سبب حدوثها بأكبر قدر ممكن من الدقة، وكذلك استبعاد الحالات الخطرة الأخرى.