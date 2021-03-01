رئيس الحكومة اليمنية: مليونا نازح مهددون بسبب صواريخ "أنصار الله" الباليستية في مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. ودعا رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، دول العالم إلى تقديم المساعدات الإنسانية ودعم اليمنيين في الأزمة التي تعانيها البلاد.

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وأشار عبد الملك إلى أن الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مأرب شمالي البلاد، حيث تدور معارك بين الحكومة وجماعة "أنصار الله".

وقال عبد الملك خلال مؤتمر افتراضي للمانحين بشأن الأزمة اليمنية: "أدعو دول العالم للوقوف إلى جانب بلاده ومساعدة شعبها إنسانيا".

وأضاف رئيس الحكومة اليمنية: "تتعرض الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مأرب التي تأوي مليوني نازح إلى قصف بالصواريخ الباليستية ومختلف المقذوفات".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد قال في نفس المؤتمر، إن على جماعة "أنصار الله" في اليمن الاقتداء بالسعودية والحكومة اليمنية لإنهاء الحرب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن السعودية والحكومة اليمنية "ملتزمتان وحريصتان" على إيجاد طريقة لإنهاء الحرب في اليمن، ودعا "أنصار الله" للاقتداء بهذا الالتزام.

ودعا بلينكن جماعة "أنصار الله" إلى وقف الهجمات على مدينة مأرب، ودول الجوار، واستئناف مفاوضات السلام مرة أخرى.