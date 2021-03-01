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غوتيريش: اليمن بحاجة لأكثر من 3 مليار دولار قيمة مساعدات إنسانية العام الحالي

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دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقال غوتيريش خلال مؤتمر افتراضي للمانحين بشأن الأزمة اليمنية: "نحتاج هذا العام إلى تمويل للمساعدات الإنسانية في اليمن بقيمة 3.5 مليار دولار، وأحث جميع المانحين على تقديم سخي لتجنيب اليمن المجاعة".

© AP Photo / Yemen's Defense Ministry

وأكد غوتيريش أن "التعهدات التي سيتم تقديمها، اليوم، ستمهد لسلام مستدام في اليمن".

من جانبه أشار المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، ويليام ديفيد غريسلي، إلى أن " 20 مليون شخص على حافة المجاعة".

وتابع غيرسلي، بقوله: "نحتاج كذلك إلى 4 مليارات دولار لمساعدة 16 مليون شخص".

واستمر المنسق الأممي، قائلا: "الحل السياسي هو الخيار الأهم لإنهاء الأزمة بشكل مستدام".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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