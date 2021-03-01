شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: تمديد الإجراءات الاحترازية والإغلاق الليلي لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء، الساعة التاسعة ليلا.

وأفاد بيان الحكومة المغربية بأن القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة؛ لمواجهة تفشي الفيروس، وعلى إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لمواجهة رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.