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المغرب: تمديد الإجراءات الاحترازية والإغلاق الليلي لمواجهة كورونا

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القاهرة - سامية سيد -  قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء، الساعة التاسعة ليلا.

وأفاد بيان الحكومة المغربية بأن القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة؛ لمواجهة تفشي الفيروس، وعلى إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لمواجهة رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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