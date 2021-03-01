شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، ارتفاع درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بعدد من مناطق المملكة.
وأوضح مركز الأرصاد، أن المناطق التي ستتأثر بارتفاع الحرارة هي الرياض، والقصيم، والشرقية، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، و تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.
وأشار إلى أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض على تلك المناطق، اعتبارًا من مساء الخميس والجمعة، مصحوبة بنشاط للرياح مثير للأتربة والغبار.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، نجران، الرياض ،الشرقية).
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