توصيات من سلطات مطار الكويت لاستثناء 4 فئات من الحجر

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قالت مصادر مسؤولة في مطار الكويت الدولي إن الأجهزة العاملة في المطار رفعت توصيات جديدة اليوم إلى السلطات الصحية، لاستثناء 4 فئات جديدة من الحجر المؤسسي للقادمين إلى البلاد.

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وقالت إن هذه الفئات الـ 4 ستضاف إلى قائمة الاستثناءات السابقة، مشترطة إحضار فحص الـ "بي سي آر"، وقيامهم بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.

ولفتت إلى أن تحديد هذه الفئات جاء عقب عملية رصد قامت بها السلطات في المطار، تخفيفا عن فئات تحتاج إلى وضع استثنائي، حيث تم مراعاة بعض هذه الحالات.

وأوضحت المصادر أن هذه التوصيات تتم دراستها حاليا من قبل السلطات الصحية لاعتمادها، مؤكدة أن هناك فريقاً مشكلاً، من عدة وزارات يدرس أولا بأول أية حالات تحتاج إلى استثناء، ثم يرفع توصيات إذا كان الأمر يتطلب ذلك.

وعن الفئات التي طلبت السلطات بالمطار استثناءها، قالت المصادر إنها تشمل المرضى الكويتيين الذين تعالجوا على نفقتهم الخاصة، ولم يتم ابتعاثهم للعلاج بالخارج، شريطة وجود شهادة دالة على ذلك من المكتب الصحي في الدولة مقر تلقي العلاج، حيث تتطلب هذه الحالات رعاية خاصة.

أيضا حددت السلطات فئة كبار السن من المواطنين الكويتيين ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما، حيث يصل البعض منهم الى البلاد، وهو مقعد غير قادر على الحركة، وبالتالي تحتاج هذه الفئة لرعاية خاصة.

وبالنسبة للفئة الثالثة والرابعة اللتين رفعت السلطات توصية لاستثنائهما فإنهما مرافقو الجثامين القادمون من الخارج، وذوو الاحتياجات الذين يحتاجون رعاية خاصة.