شركة سعودية تستثمر 3 مليارات دولار في تطوير منتجع جبلي في عسير...فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وكشفت الشركة في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنها تعمل بشكل أساسي على تطوير السياحة في منطقة عسير في المملكة، بمساعدة الشركة الجديدة، حيث يتم التخطيط للسياحة الجبلية من الدرجة الفاخرة بالدرجة الأولى.

مشروع تطوير قطاع السياحة في عسير هو جزء من رؤية 2030 لخطة تنمية المملكة، التي بدأها بن سلمان. تخطط شركة "السودة" للتطوير، التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالكامل لضخ 3 مليارات دولار، إذ يتم استخدام هذه الأموال لبناء 2700 غرفة فندقية و1300 مبنى سكني و 30 مرفق تسوق وترفيه فريد.

ووفقًا للخطة الوطنية لتنمية السياحة، ستستقطب المنطقة نحو مليوني زائر سنويًا، فيما سيوفر قطاع السياحة في عسير أكثر من ثمانية آلاف فرصة عمل.

منطقة عسير هي منطقة جبلية تقع في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية على الحدود مع اليمن. لا تختلف الطبيعة والظروف المناخية هنا كثيرًا عن المنتجعات الجبلية الرائدة في العالم.