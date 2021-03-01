السيسي: التضامن الدولي أمر ملح للخروج من الأزمة الراهنة بسلام

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Nariman El-Mofty

وأضاف السيسي، في كلمة مسجلة، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامين، والتي حضرتها "سبوتنيك"، أن "التحديات التي فرضتها جائحة كورونا أكدت ضرورة المضي قدما نحو تنفيذ عمليات التنمية وأجندة الاتحاد الأفريقي بشأن التنمية والسلام والاستقرار".

وتابع، أن "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يمثل منصة أفريقية تفاعلية التى دشنها معا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي فى عام 2019 للدفع بأجندة طموحة تعمل على توثيق العلاقة بين حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية الفعالة، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء".

وأضاف الرئيس المصري، أن "تجربة مصر الرائدة في البنية التحتية تعد مثالا يسعد مصر مشاركته مع الأشقاء في أفريقيا، وأن مناقشة المنتدى تعد فرصة لمناقشة تطوير السياسيات الخاصة بالتنمية في القارة"، مشددا على أن سهام الإرهاب تحاول تعطيل مسيرات التنمية لشعوب المنطقة، فضلا عما تخلفه من مخاطر وجرائم في مختلف المناطق.

وأكد على أهمية اختيار الفنون والثقافة كموضوع يساهم في تعزيز الثقافة ومواجهة التطرف والأفكار المتطرفة، متابعا أن "التضامن الدولي أمر ملح للخروج من الأزمة الراهنة بشأن جائحة كورنا بسلام وأمان".

وانطلق اليوم الاثنين الأول من مارس/ آذار ولمدة 5 أيام، منتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامين، والذى يحمل عنوان"صياغة رؤية للواقع الأفريقي الجديد.. نحو تعاف أقوى وبناء أفضل" ويناقش سبل التعافي من جائحة كورونا بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وأجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وبما يعزز من مسيرة السلام والتنمية المستدامين في القارة الأفريقية.

يعقد المنتدى افتراضيا عبر الإنترنت، والذى يضم قادة الحكومات الأفريقية وممثلة المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لإجراء مناقشات علمية ومحددة السياق للمخاطر والتهديدات الجديدة واستطلاع الفرص المستقبلية.

وتطرح النسخة الثانية من المنتدى، أجندة استشرافية في إطار رسم أفريقيا لخطة تعافيها بعد وباء كوفيد 19، مع التأكيد على الحاجة إلى الاسراع في التحول الجذري من إدارة الأزمات إلى منع النزاعات، كما يركز المنتدى على وجود إجراءات ملموسة لدفع تنفيذ العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام على المستويين الاستراتيجي والعملياتي.