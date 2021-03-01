جمارك دبي تحبط محاولة آسيوية لتهريب مخدرات داخل "علب شامبو"

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لصحيفة "البيان" المحلية، فإن الزائرة، وهي نادلة وتبلغ من العمر 56 عاما، أحضرت معها مؤثرات عقلية، عبارة عن 22 لفافة ورقية تزن 746 غراما من مادة الميثامفيتامين، أخفتها داخل 3 علب شامبو، بهدف تهريبها وإدخالها إلى الإمارات.

وقالت مفتشة جمارك أمام النيابة العامة إنه، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم الاشتباه بحقيبة المتهمة لدى وصولها إلى صالة مطار دبي، وبعد تفتيشها تبين وجود كثافة أسفل الحقيبة، وبسؤال صاحبتها إذا كان هناك ما ترغب بقوله، نفت ذلك.

وأضافت أنه تم تفتيش الحقيبة والعثور على لفافات داخل 3 عبوات شامبو، تبين احتواؤها على مؤثرات عقلية لها مظهر مخدر الكريستال بعدد 22 لفافة، وعليه تم التحفظ على المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.