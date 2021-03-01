سلطنة عمان تعلن فرض إغلاق ليلي لاحتواء كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما أعلنته اللجنة العليا المكلفة آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقررت اللجنة "إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا".

وأوضحت أن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من مساء يوم الخميس 4 مارس/آذار الجاري حتى صباح يوم السبت 20 من الشهر ذاته.

كما قررت اللجنة "استمرار التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بُعد خلال الفترة من يوم الأحد 7 مارس، وحتى يوم الخميس 11 مارس، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي بالسلطنة".

وشددت اللجنة على "خطورة هذه المرحلة التي ينتشر فيها هذا المرض على المستويين المحلّي والعالمي".

ودعت الجميع "إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وحماية جميع أفراد أسرهم ومجتمعهم، وتجنّب إقامة التجمّعات التي ثبت علميًا تسببها في تفشّي العدوى بشكل واسعٍ وخطيرٍ".

والاثنين الماضي، أعلنت السلطنة حظر دخول القادمين إليها من 10 دول، ولمدة أسبوعين، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة العمانية ارتفاع عدد إصابات كورونا في السلطنة إلى 141 ألفا و808 من بينها 1577 حالة وفاة، و132 ألفا و685 حالة تعاف.